İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba öldü, kızı ise yaralandı.



Beşir Aras yönetimindeki 31 UV 216 plakalı otomobil, Mersin-Antalya karayolu Yeşilovacık mevkisinde, Hüseyin Kara yönetimindeki 23 BA 150 plakalı otomobille çarpışarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Aras ile adı öğrenilemeyen kızı, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Sürücü Aras'ın kazada hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kızı ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.