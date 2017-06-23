Hırsızlık ve gasp amacıyla girdiği evde yaşayan yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi gözaltına alındı

Mersin'de çok sayıda suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan zanlı, hırsızlık ve gasp amacıyla girdiği evde yalnız yaşayan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'nde yaşayan Ali Erdoğan Öner'den (85) haber alamayan yeğeni, evine gittiği yaşlı adamın öldürüldüğünü görünce durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, Öner'in boğulduğu ve sırtından bıçaklandığını belirledi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Ekipler, görüntülerden katil zanlısının daha önce de yaşlı adamın evine su tesisatçısı olarak gelen ve çok sayıda suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Ö.B.Y. olduğunu belirledi.

Adresi belirlenen katil zanlısı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Ö.B.Y'nin ilk ifadesinde, olay günü Öner'den para istediği, vermemesi üzerine de ekmek bıçağıyla yaşlı adamı öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada, gazetecilerin "Cinayetin neden işledin?" sorusu üzerine "Vallahi pişmanın, ben de bilmiyorum. Bir an boşluğuma denk geldi." dedi.

Nasıl yakalandığı sorulan zanlı, "Sağolsun Mersin faili meçhul masasıymış. Ağabeyleri tebrik ederim. Ben bile anlamadım nasıl yakalandığımı." ifadelerini kullandı.

Katil zanlısı, daha sonra adliyeye sevk edildi.