Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.



İlçede Asmaca mevkisindeki sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürmek için Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun çalışmalar yürütüyor.



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekibin büyük çaba harcadığını belirterek, "Yangını kısmen kontrol altına aldık ancak rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zorluklar yaşıyoruz. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.