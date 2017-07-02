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Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz: "Yangını kısmen kontrol altına aldık. Hava şartlarında değişiklik olmazsa akşama kadar tamamen kontrol altına alıp soğutmaya geçmeyi hedefliyoruz"

Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur ilçesindeki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Asmaca mevkisinde sarp bir arazide çıkan yangına yoğun şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla alevlerin bastırıldığını aktaran Yılmaz, "Bugün rüzgarın etkisini yitirmesiyle işimiz daha da kolaylaştı. Yangını kısmen kontrol altına aldık. Hava şartlarında değişiklik olmazsa akşama kadar tamamen kontrol altına alıp soğutmaya geçmeyi hedefliyoruz. Şu an iki noktada halen alevler var ancak büyük bir tehdit oluşturmuyor." dedi.

Yılmaz, ilk belirlemelere göre 150 hektar alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Asmaca mevkisindeki dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #orman yangını #Mersin
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