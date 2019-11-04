Mersin'i turunç kokusu sardı

Mersin narenciye ile dolup taştı. her tarafı turunç kokusu sardı.

Uluslararası Narenciye Festivalinin bu yıl yedincisi düzenlendi.

Adnan menderes bulvarında 70 hektar üzerinde kurulan festivalde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Belediyeleri de stant açtı.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çeşitli etkinliklere imza atıldı. Festivale 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı katıldı.

Narenciye korteji de düzenlendi. Üretici kadınların, meyvelerle süslenen traktörleriyle katıldıkları kortejde çocuk grupları, bisikletli gezginler ve tiyatro toplulukları da yer aldı.

Kortejde, narenciye kullanılarak yapılan 10 devasa figür dikkat çekti. Yabancı grupların dans gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Sahilin de narenciye ürünleriyle süslendiği festival vatandaşların akınına uğradı.

Katılımcılar figürlerin çevresinde fotoğraf çektirdi, alanda kurulan stantları gezerek yöresel ürünleri tattı.

ulusal.com.tr