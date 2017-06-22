Sitedeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu

Mersin Keresteciler Sitesi'nde bir mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, sitedeki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İş yerinin iç bölümlerindeki alevleri söndürmek için yoğun çaba harcayan ekipler zaman zaman duman nedeniyle de zor anlar yaşadı.



Ekiplerin binanın çatısı ve çevresinden yaptıkları müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında atölyede büyük çapta hasar oluştu.



İtfaiye görevlileri daha sonra iş yerinde soğutma çalışması yaptı.



Polis ekipleri de atölyede büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.