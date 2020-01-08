Mersin ve Hatay'da tarım arazilerini su bastı

Yurt genelindeki sağnak yağış, tarım arazilerini vurdu.



Mersin ve Hatay'da devam eden sağanak yağış sulama kanallarının taşmasına sebep oldu.



Sulama kanallarından kaynaklanan taşkın tarım arazilerini su altında bıraktı.



Bu görüntüler Mersin'den. Çiftçinin binbir emekle kurduğu seralar zarar gördü. Çiftçiler kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.



Hatay'da da benzer manzaralar vardı. Su altında kalan tarım arazileri için hasar tespit çalışmaları başladı.



Hatay Devlet Su İşleri'ne ait 10 iş makinesiyle de ovada taşkınların büyümemesi için önlemler alındı.



Evini su basan vatandaş da dertli.

ulusal.com.tr