Mersin ve Hatay'da tarım arazilerini su bastı
Mersin ve Hatay'da günlerdir süren sağanak yağış dolayısıyla sulama kanalları taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Bu durumdan en çok etkilenen çiftçiler oldu. Bazı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.
YURT 08.01.2020, 16:31
Yurt genelindeki sağnak yağış, tarım arazilerini vurdu.
Mersin ve Hatay'da devam eden sağanak yağış sulama kanallarının taşmasına sebep oldu.
Sulama kanallarından kaynaklanan taşkın tarım arazilerini su altında bıraktı.
Bu görüntüler Mersin'den. Çiftçinin binbir emekle kurduğu seralar zarar gördü. Çiftçiler kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.
Hatay'da da benzer manzaralar vardı. Su altında kalan tarım arazileri için hasar tespit çalışmaları başladı.
Hatay Devlet Su İşleri'ne ait 10 iş makinesiyle de ovada taşkınların büyümemesi için önlemler alındı.
Evini su basan vatandaş da dertli.
ulusal.com.tr
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