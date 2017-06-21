Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 B 8574 plakalı tır, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında, önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı.Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 TL 014 plakalı, kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halindeki tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki işçilerden Dilek (17) ve Hasan Arslan ile Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir ve Tarsus Devlet hastanelerine kaldırıldı.Tır ve kamyonet sürücülerinin, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.Kaza nedeniyle uzun süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.