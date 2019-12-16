Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları 15. gününde

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşte kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları 15'inci gününde...

AFAD, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Arama Kurtarma başta olmak üzere 300 kişilik bir ekip kuruldu.

Arama çalışmalarına iki helikopter ile Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı da havadan destek veriyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.



ulusal.com.tr