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Merve ile Mirat Özata çiftinin gelin arabası görenleri şaşırttı

Sıradışı bir düğün arabasını getireceğiz şimdi karşınıza. Antalya'nın Aksu İlçesi'nde tarımla uğraşan işadamı Mirat ile Merve Özata çifti, değeri 1 milyon 500 bin TL'lik traktörü düğün arabası yaptı. 50 traktörle düğün konvoyu oluşturuldu.

Merve ile Mirat Özata çiftinin gelin arabası görenleri şaşırttı
Merve ile Mirat Özata çiftinin gelin arabası görenleri şaşırttı.

Çift, 1 milyon 500 bin TL değerinde boyu 4 metreyi aşan traktörü gelin arabası yaptı.

Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki düğünün konvoyuna da traktörler eşlik etti.

Özata çifti böylesi bir düğün ile heyecanı ikiye katlandı.

Mirat Özata neden traktörü gelin arabası yaptıklarını anlattı.



ulusal.com.tr
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