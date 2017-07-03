Sıradışı bir düğün arabasını getireceğiz şimdi karşınıza. Antalya'nın Aksu İlçesi'nde tarımla uğraşan işadamı Mirat ile Merve Özata çifti, değeri 1 milyon 500 bin TL'lik traktörü düğün arabası yaptı. 50 traktörle düğün konvoyu oluşturuldu.

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