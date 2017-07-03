Merve ile Mirat Özata çiftinin gelin arabası görenleri şaşırttı.
Çift, 1 milyon 500 bin TL değerinde boyu 4 metreyi aşan traktörü gelin arabası yaptı.
Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki düğünün konvoyuna da traktörler eşlik etti.
Özata çifti böylesi bir düğün ile heyecanı ikiye katlandı.
Mirat Özata neden traktörü gelin arabası yaptıklarını anlattı.
ulusal.com.tr
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