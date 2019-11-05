Meşhur Ada ve Göl Gazinoları boşaltılıyor

Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur ve daha nice sanatçının sahne aldığı Göl gazinosundan bu görüntüler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürparkın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, fuar içerisinde bulunan dokuz işletme için tahliye kararı aldı.

Ada ve Göl Gazinolarının danışmanı Ertan Erbay tahliye sürecini Ulusal Kanal’a anlattı.

Erbay tahliye nedeniyle bünyelerinde çalışan 200 kişinin işsiz kaldığının altını çizdi.

Çok sayıda sanatçının ünlü olabilmesi için Kültürpark’ta bulunan gazinolarda sahne aldığını belirten Erbay, gazinoların tarihi geçmişinin olduğunu belirtti.

Kültürparkta bulunan Lunaparkın da tahliye edilecek işletmeler arasında olduğu belirtiliyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞUY SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr