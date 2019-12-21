Meteoroloji Batı Karadeniz'i uyardı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde yaptığı açıklamaya göre 22 Aralık Pazar günü ve 23 Aralık tarihleri arasında İğneada ve Şile arasındaki Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama ise şöyle:

Batı Karadeniz'in batısında(İğneada-Şile arası) rüzgarın kuvvetini artırarak yarın (pazar) öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8(50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Meteoroloji, dün Sakarya ve İstanbul içinde fırtına uyarısı vermişti.



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