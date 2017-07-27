Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: " Rüzgarın, 27.07.



Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında (Kaş - Kumluca arasında) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. "