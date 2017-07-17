Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



PROF. ŞEN'DEN UYARI: DOĞAL AFETE DÖNÜŞEBİLİR



İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Marmara'da beklenen yağışlarla ilgili uyardı.



Şen, Twitter hesabından ''Yağışlar bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'da çok şiddetli. m2'ye 40kg yağışı geçebilir, doğal afete dönüşebilir'' dedi.



AKOM'DAN SEL VE SU BASKINI UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter'da n yayınladığı uyarı ile İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.



AKOM'dan yapılan açıklamada ''#İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Fırtına şeklindeki yağışlar SEL ve SU BASKINLARINA neden olabilir!'' denildi



MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



YALOVA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



EGE



Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



AYDIN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısı parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARAMAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BOLU °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



GÜMÜŞHANE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BİNGÖL °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık