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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PROF. ŞEN'DEN UYARI: DOĞAL AFETE DÖNÜŞEBİLİR

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Marmara'da beklenen yağışlarla ilgili uyardı.

Şen, Twitter hesabından ''Yağışlar bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'da çok şiddetli. m2'ye 40kg yağışı geçebilir, doğal afete dönüşebilir'' dedi.

AKOM'DAN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter'da n yayınladığı uyarı ile İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada ''#İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Fırtına şeklindeki yağışlar SEL ve SU BASKINLARINA neden olabilir!'' denildi

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

YALOVA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısı parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler; #Hava durumu #Hava #sıcaklık #günlük tahmin
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