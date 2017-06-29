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Meteoroloji'den "kuvvetli sıcak hava" uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri için 2-6 Temmuz'da "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den "kuvvetli sıcak hava" uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri  için 2-6 Temmuz'da "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan  açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan 6 Temmuz Perşembe günü saat  06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde  "kuvvetli sıcak hava dalgası" beklendiği bildirildi.

    Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar  ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik  geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları  hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları  konusunda uyardı.

    Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması gerektiği vurgulanan  açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır.  Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce,  açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka  kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı  yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir."/Milliyet

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