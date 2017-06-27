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Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya parçalı bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 32
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ÇANAKKALE, 35
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL, 31
Az bulutlu

KIRKLARELI, 34
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 32
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR, 35
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 32
Parçalı ve az bulutlu

MANISA, 36
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık

BURDUR, 35
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzeybatısı yer yer parçalı bulutlu; Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 34
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI, 33
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 32
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARAMAN, 34
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 30
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 34
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KARABÜK, 33
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık

ARTVİN, 32
Az bulutlu

SAMSUN, 25
Az bulutlu

TRABZON, 27
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 31
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ, 34
Az bulutlu ve açık

KARS, 30
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 40
Az bulutlu ve açık

MARDİN, 38
Az bulutlu ve açık

SIIRT, 40
Az bulutlu ve açık

 


Kaynak: AA
Etiketler; #uyarı #Hava durumu #meteoroloji
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