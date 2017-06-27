Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya parçalı bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 32

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu



ÇANAKKALE, 35

Az bulutlu ve açık



ISTANBUL, 31

Az bulutlu



KIRKLARELI, 34

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR, 32

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR, 35

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA, 32

Parçalı ve az bulutlu



MANISA, 36

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 35

Az bulutlu ve açık



ANTALYA, 32

Az bulutlu ve açık



BURDUR, 35

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzeybatısı yer yer parçalı bulutlu; Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 34

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



CANKIRI, 33

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR, 32

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARAMAN, 34

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU, 30

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE, 34

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu



KARABÜK, 33

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 25

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 36

Az bulutlu ve açık



ARTVİN, 32

Az bulutlu



SAMSUN, 25

Az bulutlu



TRABZON, 27

Az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 39

Az bulutlu ve açık



ERZURUM, 31

Az bulutlu ve açık



HAKKARİ, 34

Az bulutlu ve açık



KARS, 30

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR, 41

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 40

Az bulutlu ve açık



MARDİN, 38

Az bulutlu ve açık



SIIRT, 40

Az bulutlu ve açık



