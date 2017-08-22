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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? (22 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? (22 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Tekirdağ'ın güneyi ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli evrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve Şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yağışların yarın (Salı) İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi


BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden sonra doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer Şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor. öğle saatlerinde Kütahya, Manisa ve İzmir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Karabük çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık


Kaynak: AA
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