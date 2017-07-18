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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri için yerel aşırı yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri için yerel aşırı yağış uyarısı yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada önceki tahmin ve uyarıları  doğrultusunda Trakya’da beklenen  çok kuvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların son 6 saatte Kırklareli  Babaeski’de 99 kg/m2, Lüleburgaz’da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa’da 67 kg/m2, Hayrabolu’da 65 kg/m2 ve Malkara’da 62 kg/m2’ye ulaştığı belirtildi. Yağışların  etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını , heyelan vb.) karşı ilgililer  ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aşırı yağış #meteoroloji
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