Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak için akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.



Yağışların saat 18.00'e kadar etkisini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı kesimlere kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



AYDIN °C, 38°C

Az bulutlu



IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu



MANISA °C, 32°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KAHRAMANMARAŞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



CANKIRI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 22°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 22°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE °C, 37°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu



ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık