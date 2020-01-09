Meteoroloji haftalık hava tahmini... Yurt geneli hava durumu nasıl olacak? (10-16 Ocak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık hava tahminine göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölge ve il il hava tahmini haritası paylaşan MGM'ye göre buzlanma ve don olayı, kar, yağış ve güney kesimlerine doğru güneş görülecek.

ulusal.com.tr