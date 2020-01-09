Meteoroloji haftalık hava tahmini... Yurt geneli hava durumu nasıl olacak? (10-16 Ocak)
Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. 10-16 Ocak arası yurt geneli hava nasıl olacak?
YURT 09.01.2020, 13:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık hava tahminine göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölge ve il il hava tahmini haritası paylaşan MGM'ye göre buzlanma ve don olayı, kar, yağış ve güney kesimlerine doğru güneş görülecek.
ulusal.com.tr
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