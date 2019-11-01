Meteoroloji hava durumu son dakika! İzoterm Türkiye'nin bazı bölgelerini etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara hava durumunda son dakika değişikliği
Bu gece 00 GMT'de 0 C derecelik izoterm Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerini etkisi altına alıyor. Ankara ve İstanbul'un 1500 metre seviyesi sıcaklık değeri 0 derece beklendiği kaydedildi. İstanbul ve Ankara hava durumunda son dakika değişikliği mi meydana gelecek
YURT 01.11.2019, 14:04
850 hPa yerden yaklaşık 1500 metre rakımlı yüksek seviye analizinde bu gece 00 GMT'de 0 C derecelik izoterm Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerini etkisi altına alıyor. Ankara ve İstanbul'un 1500 metre seviyesi sıcaklık değeri 0 derece bekleniyor.
Yağışın bu gece devam edeceği ve görüleceği Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olur. il ve ilçe merkezlerinde 1-5 cm, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 20 cm üzeri kar yağışı meydana gelebilir.
Öte yandan hava sıcaklığı beklentilere uygun olarak bugün yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinde 4-8 derece arasında azaldı.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P