banner1198

banner1199

banner1197

Meteoroloji hava durumu son dakika! İzoterm Türkiye'nin bazı bölgelerini etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara hava durumunda son dakika değişikliği

Bu gece 00 GMT'de 0 C derecelik izoterm Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerini etkisi altına alıyor. Ankara ve İstanbul'un 1500 metre seviyesi sıcaklık değeri 0 derece beklendiği kaydedildi. İstanbul ve Ankara hava durumunda son dakika değişikliği mi meydana gelecek

YURT 01.11.2019, 14:04
Meteoroloji hava durumu son dakika! İzoterm Türkiye'nin bazı bölgelerini etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara hava durumunda son dakika değişikliği

850 hPa yerden yaklaşık 1500 metre rakımlı yüksek seviye analizinde bu gece 00 GMT'de 0 C derecelik izoterm Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerini etkisi altına alıyor. Ankara ve İstanbul'un 1500 metre seviyesi sıcaklık değeri 0 derece bekleniyor.

Yağışın bu gece devam edeceği ve görüleceği Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olur. il ve ilçe merkezlerinde 1-5 cm, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 20 cm üzeri kar yağışı meydana gelebilir.

Öte yandan hava sıcaklığı beklentilere uygun olarak bugün yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinde 4-8 derece arasında azaldı.

ulusal.com.tr

#meteoroloji #mgm #istanbul #ankara #izoterm #türkiye #son dakika
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P