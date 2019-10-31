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Meteoroloji il il uyardı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için soğuk hava ve yağış uyarısında bulunuldu.

YURT 31.10.2019, 16:27 31.10.2019, 16:33
Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yurdun bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta sağanak, yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 

Bahse konu illerde hava sıcaklığının cumartesi günü 4 ila 6 derece azalacağı, hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: AA
#Sivas #kayseri #Nevşehir #Kırşehir #Yozga #meteoroloji #soğuk hava #Hava durumu
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