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Meteoroloji Marmara için uyardı

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.

YURT 11.12.2019, 09:28
Meteoroloji Marmara için uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

#Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü #marmara #yağmur #sağanak
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