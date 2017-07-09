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Meteoroloji uyardı bugünden itibaren başlıyor...

Havalar sıcak ama daha da sıcak olacak. Yarından itibaren hava sıcaklığı batı kesimlerde artmaya başlayacak Güney illeri yine 45 derecenin üzerini görecek.

Meteoroloji uyardı bugünden itibaren başlıyor...

Çöl sıcaklıkları geri geliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerini üzerine çıkacak.

Sıcak hava ilk önce batı illerini kavuracak. Ardından da Artarak Güney ve Güneydoğuya doğru illerleyecek. Öyle ki hava sıcaklıkları bu bölgelerde 45 derecelere çıkacak.

Hava sıcaklığı 3 ila 7 derece artarak mevsim normallerini aşacak. Bunaltıcı havadan Akdeniz ve Ege bölgeleride nasibini alacak. Nem ile birleşen değerler nefes aldırmayacak.

İç Anadolu Bölgesinde termometreler 35 dereceleri görecek. Tüm yurdu saracak olan sıcak hava dalgasından en az etkilenen ise Karadeniz Bölgesi olacak.

Hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Özellikle kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve yaşlıların bu uyarıya dikkat emesi gerekiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #haberler #hava sıcaklıkları #sıcak hava
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