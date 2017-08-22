İstanbul'da henüz beklenen yağmur başlamadı. İstanbul'da bulutlu bir hava gözlenirken sağanak yağışın öğle saatlerine kaldığı belirtildi. İstanbul'da şiddetli sağanak yağışının öğle saatlerinde gelmesi beklenirken yetkililer dolu yağışına karşı da uyardı..

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Tekirdağ'ın güneyi ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli evrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve Şiddetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, Kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yağışların yarın (Salı) İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi



Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor





İstanbul üzerindeki yağmur yüklü bulutlar, saat 09.30 itibariyle meteoroloji radarına ise böyle yansıdı...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu ve yağmura karşı halkı uyarmasının ardından şiddetli yağış için İstanbul'da teyakkuza geçildi. İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer dolu yağışına karşı da halkı uyardı.



"İSTANBUL'DA YAĞIŞ 1 SAATE BAŞLAR"



Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Uzun süreli bir yağış. Dışarıda fazla kalmayın" uyarısı yaptı.



Yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden sonra doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer Şiddetli olması bekleniyor.



BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor. öğle saatlerinde Kütahya, Manisa ve İzmir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Karabük çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 33°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BİNGÖL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



TUNCELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık