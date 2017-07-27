Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.



MARMARA



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde İstanbul ve Yalova çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.



BURSA °C, 35°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKALE °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ISTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



KIRKLARELI °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ilçeleri parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



CANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KAYSERİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu



DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



RİZE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu



TRABZON °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ERZİNCAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık