Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde İstanbul ve Yalova çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKALE °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ilçeleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZİNCAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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