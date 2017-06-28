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Meteoroloji uyardı! Son 30 yılın rekoru olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü artan sıcaklıkların son 30 yılın rekorunu kıracağını belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uyardı! Son 30 yılın rekoru olacak

Yurt genelinde Ramazan Bayramı'yla birlikte artan hava sıcaklıkları son 30 yılın rekorunu kıraak. “Özellikle yaşlılar ve çocuklar öğle saatlerinde dışarı çıkmasın. Herkes bol bol sıvı tüketsin. Dışarı çıkmak zorunda olan şemsiye kullansın” diyen meteoroloji uzmanları, cumadan sonra İstanbul’un 40 dereceyi, Antalya’nın 42 dereceyi, İzmir’in 37 dereceyi, Adana’nın da 39 dereceyi göreceğini açıkladı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildiren uzmanlar şunları söyledi:

DAHA DA ARTACAK!

"İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 34 derece, İzmir'de 37, Ankara'da 33, Antalya'da 32 derece. Bu sıcaklıklar bile yüksekken, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Örneğin pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 40 dereceye, Ankara'da 37, Adana'da 39, Antalya'da 42 dereceyi bulması bekleniyor. Mevsim normallerinde olan tek yer Karadeniz kıyı kesimi. Özellikle İç Anadolu'da, başta Ankara olmak üzere son 30 yılın sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor."

Aşırı sıcaklar ve düşük nem oranları sebebiyle özellikle Antalya ve Muğla'da çarşambadan itibaren orman yangınlarına karşı çok dikkatli olunması gerektiği belirtildi./Vatan

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu #ramazan bayramı
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