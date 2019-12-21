Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarılar

Yağış ve fırtına uyarıları peş peşe geldi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da haftasonu lodos etkili olacak.

Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttıracağı ve Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, vatandaşları hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzuklara karşı uyardı.

İBB ekipleri, AKOM’un koordinasyonunda, olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edecek.

Hava sıcaklığı yurt genelinde de 4-6 derece azalacak.

ulusal.com.tr