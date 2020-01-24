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Meteoroloji ve İstanbul Valiliği açıkladı! 24-25 Ocak İstanbul güncel hava durumu

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün 24 Ocak çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

YURT 24.01.2020, 10:13
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği açıkladı! 24-25 Ocak İstanbul güncel hava durumu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri vatandaşlara duyruldu. Bugün bulutlu olacak havanın yarın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle;

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bugün (24 Ocak) çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu; 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen hava, yarın en düşük 4, en yüksek 10 derece; Pazar günü ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; İstanbul, yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=%C4%B0stanbul


ulusal.com.tr

#meteoroloji #İstanbul Valiliği #istanbul hava durumu #istanbul
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