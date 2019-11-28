Meteorolojiden 2 bölge için flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve ülkenin genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

