Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.