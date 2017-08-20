22 ilin emniyet müdürü değişti
22 ilin emniyet müdürü değişti
Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş açıklama
Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş açıklama
İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD operasyonu
Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı (Bugün hava durumu nasıl)

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı (Bugün hava durumu nasıl)

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için öğle saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak, yarın öğleden sonra Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

Sahil kesimlerde hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak, iç kesimlerde ise 1-2 derece artacak.

Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esecek. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre civarında olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #antalya #muğla #burdur #ısparta
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi
Sonraki Haber
Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.