Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Tunceli'de 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Tunceli'de 39 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davası yarın başlıyor
Sonraki Haber
İçişleri Bakanlığı: 243 kişi gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.