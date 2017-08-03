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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklığın Adıyaman ve Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41, Elazığ'da ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

MalatyaElazığTunceliBingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman ve Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41, Elazığ'da ise 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #sıcak #Hava #uyarısı #Adıyaman #tunceli #bingöl #Elazığ #malatya
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