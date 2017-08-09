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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık, Malatya'da az, öğleden sonra da parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #sıcak #Hava #uyarısı #Adıyaman #Elazığ #malatya #tunceli #bingöl
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