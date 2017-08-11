Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 42, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 42, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #sıcak #Hava #Elazığ #malatya #bingöl #tunceli #Adıyaman
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kasımpaşa, sezonu deplasmanda açacak
Sonraki Haber
Genelkurmay duyurdu!.. PKK'ya ağır darbe!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.