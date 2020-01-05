Meteorolojiden Adana, Antalya ve Mersin uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü AdanaAntalya ve Mersin için 'Kırmızı Uyarı'da bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da Pazartesi gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden Antalya için yapılan uyarıda ise bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Antalya’da Çok Kuvvetli ve Şiddetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya il genelinde, bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı (07.01.2019) günü sabah saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mersin ve Adana'da Şiddetli ve Aşırı Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin ve Adana'da, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba(08.01.2019) günü sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.