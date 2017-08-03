Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden 'uyarı' koduyla yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da gök görültülü sağanak yağış beklendiği bilgisine yer verildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada sırasıyla şu bilgiler yer alıyor:
AFYONKARAHİSAR
Bugün (03.08.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ISPARTA
Bugün (03.08.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KONYA
Bugün (03.08.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Konya il merkezi ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Konya ve Isparta'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.
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