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Meteoroloji’den bir uyarı daha! Devam edecek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den bir uyarı daha! Devam edecek...

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde  sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI 
 
AKOM Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla'da şiddetli yağış uyarısı yaptı. 
 
MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.
 
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı  kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah  saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli  (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.
 
Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

 


 
BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

ÇANAKALE °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevreleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve dağlık kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZİNCAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Etiketler; #Hava durumu #Hava #istanbul hava durumu #akom
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