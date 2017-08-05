Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu
ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre, bugün (05.08.2017 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
KASTAMONU
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kastamonu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KARABÜK
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MUĞLA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KIRIKKALE
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kırıkkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KÜTAHYA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kütahya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) il genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ESKİŞEHİR
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ISPARTA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Isparta çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURDUR
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFYONKARAHİSAR
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı Ankara, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.