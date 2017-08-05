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Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı Ankara, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ı uyardı

Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre, bugün (05.08.2017 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KASTAMONU

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kastamonu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KARABÜK

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIRIKKALE

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kırıkkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KÜTAHYA

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Kütahya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) il genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ESKİŞEHİR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ISPARTA

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Isparta çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURDUR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFYONKARAHİSAR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün (05.08.2017 Cumartesi) Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #kastamonu #karabük #muğla #kırıkkale #Kütahya #Eskişehir
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