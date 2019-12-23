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Meteorolojiden dört il için kritik uyarı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis bekleniyor.

YURT 23.12.2019, 09:40
Meteorolojiden dört il için kritik uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 8, Bitlis ve Muş'ta 7, Hakkari'de 9 derece olacak.

Sis uyarısı

Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle ulaşımdaki aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#meteoroloji #van #muş #Hakkari #bitlis #buzlanma #Sis
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