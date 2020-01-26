Meteorolojiden flaş uyarı

Doğu Anadolu soğuk havanın hakimiyeti altında kaldı. Bölgede yoğun kar yağışı ve sıfırın altında dereceler görülüyor. En düşük hava sıcaklığı ise dün gece Ağrı'da ölçüldü. Ağrı'da hava sıcaklığının sıfırın altında 26 dereceye düştüğü ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarın yer yer hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin ölçümlerine göre, bölgedeki illerin gece en düşük hava sıcaklığı şöyle;

Sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 19, Erzurum'da 16, Ardahan'da 14, Iğdır'da 10, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.

METEOROLOJİ UYARDI

Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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