Meteorolojiden flaş yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacak hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.