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Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması

Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması yapıldı. İstanbul Tuzla'daki fabrika yangını sonrası atmosferde biriken gazların Türkiye'yi terk edeceği belirtildi.

Meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması

İstanbul Tuzla'daki fabrika yangını sonrası atmosferde biriken kimyasal gazların tehdit oluşturduğu iddia edildi. Vatandaşların yarın yağması beklenen yamurdan korunması gerektiği öne sürüldü. Ancak meteorolojiden "gaz salınımı" açıklaması yapıldı. "Gazın Türkiye'yi terk edeceği" duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir." denildi.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajda ayrıca, "Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar ise yağış sırasında vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gaz #istanbul #tuzla #türkiye
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