Meteorolojiden Güney'e uyarı! Şiddetli fırtına bekleniyor

Dün 23 Ocak Perşembe öğle saatlerinden itibaren başlayan fırtına , bugün de devam edecek. Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması gerekli.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle;

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