banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Meteorolojiden Güney'e uyarı! Şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun güney kesimlerindeki kuvvetli fırtınaya dikkat edilmesi gerekecek. 

YURT 24.01.2020, 09:42
Meteorolojiden Güney'e uyarı! Şiddetli fırtına bekleniyor

Dün 23 Ocak Perşembe öğle saatlerinden itibaren başlayan fırtına , bugün de devam edecek. Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması gerekli. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle; 

ulusal.com.tr

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #meteoroloji uyarı #Meteoroloji fırtına #antalya #ısparta #burdur #Mersin #malatya #Elazığ #Adıyaman #muğla
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P