Meteorolojiden İstanbul'a uyarı geldi! (Son dakika İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, 21 Aralık Cumartesi günü için fırtına beklendiğini söyledi.

Bölgede yaşayanları uyaran Meteoroloji'nin yaptığı açıklama ise şöyle:

Yarın (21.12.2019 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), Pazar günü şiddetini artırarak, pazartesi günü (23.12.2019) öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın devamında, "Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" yazısıyla deniz içinde uyarı verdi.

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