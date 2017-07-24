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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusu ve Artvin'in güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusu ve Artvin'in güneyi için kuvvetli yağışla birlikte dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusu ve Artvin'in güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla beraber dolu yağışı bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #ardahan #erzurum
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