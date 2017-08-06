Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa ve Kütahya çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinden 'uyarı' koduyla yaptığı açıklamada, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı yurttaşları bilgilendirdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kütahya Çevresinde Kuvvetli Yağış!



Bugün akşam saatlerine kadar Kütahya çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir



Manisa'nın Batısındaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!



Son radar verilerine göre, önümüzdeki iki saat içerisinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"



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