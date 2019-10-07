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Meteorolojiden Marmara açıklaması
Meteorolojiden Marmara açıklaması

Meteorolojiden Marmara açıklaması

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara açıklaması

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre,  bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile zamanla genelinde sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #marmara #sıcaklık
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