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Meteorolojiden Muğla için sağanak yağış uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden Muğla için sağanak yağış uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:  

"Yapılan son analiz ve Meteoroloji radarlarından alınan görüntülere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinde (Muğla Merkez, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Köyceğiz) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım riski ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #muğla
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